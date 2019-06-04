также в разделеОбщество
Опасен для посещения: КГГА начинаю срочную реставрацию «Дома учителя» 8
Завтра в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди 13
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко 12
Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев 12
На сайте Президента собирают подписи за отставку Авакова 21
Труханов угодил в базу «Миротворца» 20
В Раде предлагают резко увеличить штрафы за отказ перевозить льготников 15
Скандальный зам Полторака увольняется с воинской службы 36
Подозреваемые в убийстве ребенка не проходили тест на алкоголь 15
Лусварги обжаловал приговор 16
В Одессу не пустили россиянку из-за публикаций в соцсетях 42
НАПК впервые попросило забрать мандат у нардепа 80
В США судят украинца по обвинению в хакерстве 16
Подозреваемые в убийстве мальчика арестованы без права залога 31
В Facebook появился менеджер по Украине 46
ГБР: Чиновники Госгеонедр помогали рейдерам захватить гранитный карьер 23
Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика 349
Украину сегодня накроют грозы и шквалы 39

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды председателя одной из районных общественных организаций, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал тридцать тысяч гривен от местного частного предпринимателя за не создание искусственных препятствий его хозяйственной деятельности.

Руководитель ОО угрожал деловой репутации бизнесмена из-за обнародования заведомо ложной информации о несуществующих коррупционных связях предпринимателя во властных структурах и якобы нарушении бизнесменом процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2189 грн.
11
Теги