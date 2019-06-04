Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды председателя одной из районных общественных организаций, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал тридцать тысяч гривен от местного частного предпринимателя за не создание искусственных препятствий его хозяйственной деятельности.

Руководитель ОО угрожал деловой репутации бизнесмена из-за обнародования заведомо ложной информации о несуществующих коррупционных связях предпринимателя во властных структурах и якобы нарушении бизнесменом процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.