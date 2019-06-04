Экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков появился 3 июня перед федеральным судом в американском Сиэтле. Его обвиняют в массированной хакерской атаке на рестораны, казино и другие предприятия, сообщает Радио Свобода.

Колпаков не признал себя виновным по обвинению в хакерстве, мошенничестве и краже личных данных. Предъявление официальных обвинений ожидается на следующем судебном заседании 10 июня.

В прошлом году Колпаков был арестован вместе с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7.

По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.

Второй фигурант этого расследования, Федор Гладырь, был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью прошлого года. Третий фигурант, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.