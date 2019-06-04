ГБР и СБУ разоблачили группу лиц, которая действовала по предварительному сговору и организовала рейдерский захват имущества и имущественных прав предприятия (гранитный карьер) на сумму 227,5 млн грн. За возврат карьера от владельца требовали 10 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Для осуществления рейдерского захвата привлечено должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также другие должностные лица контролирующих и правоохранительных органов.

Так, с декабря 2018 года по июнь 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки, регистрационные действия внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия.

За возврат карьера от предпринимателя требовали 10 млн грн. 3 июня 2019 двух участников рейдерской схемы задержали при получении двух сумм: 390 тыс. долларов США за возвращение бизнеса и 25 тыс. долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедра. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.

Организаторы схемы противоправно завладели имуществом и требовали от предпринимателя:

390 тыс. долларов за возвращение имущества, угрожали передать его третьим лицам;

30 тыс. долларов США за возобновление лицензии на добычу недр и оформление акта проверки карьеру представителями Госгеонедр без выявленных нарушений.

Должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.

Проведен обыск у главы Государственной службы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины.

Всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. Один - неотложный в помещении отделения «Приватбанка», где рейдеры получили деньги.

К реализации данного производства задействовано более 70 сотрудников: следователи теруправления ГБР в Хмельницком; оперативные работники военной контрразведки СБУ; процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины; сотрудники спецподразделения «Альфа» СБУ.