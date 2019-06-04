Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России из-за применения ею боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

Об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.

«Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать», - подчеркнул Помпео.

В этой связи он подтвердил, что Россия должна была продемонстрировать большее взаимодействие и предпринять соответствующие шаги.

«Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни», - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.