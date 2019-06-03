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Президент США Дональд Трамп назвал «отмороженным неудачником» мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно критиковал американского президента в прошлом.

Как сообщает «Европейская правда», это президент США написал в своем Twitter.

«Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, обнаружил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов - безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне», - написал Трамп в своем Twitter в понедельник.

«Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который также ужасно работал... В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита», - отметил Трамп, подчеркнув, что его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту.

Президент США Дональд Трамп находится с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

Хан ранее заявил, что Трампа не стоит приглашать в страну. Он сравнил язык, который использует президент США Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком «фашистов XX века».

 
ForUm

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