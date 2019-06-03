Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.
Об этом он написал в Twitter, сообщает «Украинская правда».
«Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!» - написал глава Белого дома.
«Никакого сговора (с Россией. - Ред.), никакого препятствования правосудию, ничего!», - подчеркнул Трамп, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Мюллера.
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