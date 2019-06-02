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Президент США Дональд Трамп намерен вначале лично познакомиться с ультралевым лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, прежде чем делиться с Лондоном секретной информацией в области безопасности после гипотетического прихода к власти лейбористов. С такими словами глава американской администрации выступил в интервью газете The Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство с 3 по 5 июня.

«Мне надо было бы с ним встретиться. Я его не знаю, но, безусловно, перед тем, как ответить на этот вопрос (о возможности обмена секретами), мне надо было бы немного его узнать», — сказал Трамп. Он заметил, что Корбин «совершает ошибку», не заводя дружеских отношений с американской стороной, поскольку между Вашингтоном и Лондоном установлены тесные связи по вопросам обороны и безопасности.

Лидер лейбористов традиционно осуждает американскую внешнюю политику. Следуя выбранной линии, Корбин отказался от приглашения на торжественный банкет, который в понедельник королевская семья устроит в честь Трампа и его супруги Меланьи в Букингемском дворце.

Трамп сказал, что это решение лидера британской оппозиции не нанесло ему личной обиды, но предупредил, что позиция Корбина может привести к кардинальным изменениям в “самой особой части особых отношений” между Вашингтоном и Лондоном — обмене секретными данными по линии программы Five Eyes. В рамках программы осуществляется сотрудничество разведслужб пяти стран англосаксонского мира: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
ForUm

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