также в разделеМир
Нидерланды требуют от Малайзии объяснить заявление о вине России в катастрофе МН17 13
Вступили в силу ответные китайские пошлины на товары из США 12
Стали известны подробности о стрелке в Вирджинии 18
Трамп рассказал, когда объявит о начале своей президентской кампании 12
Более 10 человек погибли при стрельбе в США 16
США отказались от сотрудничества с Россией в космосе 34
СМИ: В КНДР казнили 5 дипломатов из-за провального саммита в Ханое 129
Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина 99
СМИ: Британия разрешила увеличить число дипломатов РФ после отравления в Солсбери 26
МИД Польши вызвал «на ковер» посла РФ 82
Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД 29
Затонувший в Будапеште катер был построен в Херсоне 48
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск 17
В Будапеште затонул прогулочный катер: 7 человек погибли, 19 – пропали без вести 63
В Шотландии проведут повторный референдум о независимости 486
Джонсона вызвали в суд из-за его заявлений по Brexit 35
Избран новый президент Латвии 47
У Лаврова возмутились заявлениями главы МИД Испании о «старом враге» 50

Протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе, пишет издание El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности страны, передает УНН.

Неизвестные, скрывающие лица, подожгли у входа автомобильные покрышки и скрылись. Прибывшие на месте пожарные потушили возгорание. О пострадавших или задержанных не сообщается.

В Гондурасе второй день подряд продолжаются забастовки учителей и врачей, протестующих против приватизации сфер образования и здравоохранения. В министерстве уточнили, что среди митингующих есть «внедренные люди», которые провоцируют «акты вандализма».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5090 грн.
6
Теги