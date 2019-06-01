Протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе, пишет издание El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности страны, передает УНН.

Неизвестные, скрывающие лица, подожгли у входа автомобильные покрышки и скрылись. Прибывшие на месте пожарные потушили возгорание. О пострадавших или задержанных не сообщается.

В Гондурасе второй день подряд продолжаются забастовки учителей и врачей, протестующих против приватизации сфер образования и здравоохранения. В министерстве уточнили, что среди митингующих есть «внедренные люди», которые провоцируют «акты вандализма».