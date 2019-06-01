Полиция Вирджиния Бич, штат Вирджиния, сообщает, что человек, открывший стрельбу в Муниципалитете, погиб во время перестрелки с полицией.

Об этом сообщает CNN.

Также стало известно, что стрелок был работником коммунальных служб и использовал ружье и полуавтоматическое оружие.

Напомним, что не менее 12 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы.