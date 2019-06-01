также в разделеМир
Более 10 человек погибли при стрельбе в США 12
США отказались от сотрудничества с Россией в космосе 34
СМИ: В КНДР казнили 5 дипломатов из-за провального саммита в Ханое 129
Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина 97
СМИ: Британия разрешила увеличить число дипломатов РФ после отравления в Солсбери 26
МИД Польши вызвал «на ковер» посла РФ 82
Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД 29
Затонувший в Будапеште катер был построен в Херсоне 48
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск 17
В Будапеште затонул прогулочный катер: 7 человек погибли, 19 – пропали без вести 63
В Шотландии проведут повторный референдум о независимости 485
Джонсона вызвали в суд из-за его заявлений по Brexit 35
Избран новый президент Латвии 47
У Лаврова возмутились заявлениями главы МИД Испании о «старом враге» 50
СМИ сообщают о недовольстве Меркель своей преемницей 35
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку 24
ЕС вводит в оборот новые купюры в 100 и 200 евро 41
Исследование: РФ победит, если США выйдут из НАТО 50

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», — заявил Трамп.

Напомним, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4713 грн.
12
Теги