Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!», — заявил Трамп.

Напомним, многие прогнозируют, что потенциальным соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.