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Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Стрелок также был ликвидирован, передает CNN.

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них — в тяжелом состоянии.

К расследованию дела подключено также ФБР.

В здании, где произошла стрельба находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.
ForUm

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