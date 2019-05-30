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Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии.

Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии».

Полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. 
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