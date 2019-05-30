Завтра, 31 мая, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

«31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ветер ожидается северный (на востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°, на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.