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Завтра, 31 мая, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, сообщает Укргидрометцентр.

«31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ветер ожидается северный (на востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°, на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.
ForUm

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