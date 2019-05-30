Задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины во исполнение поручения Генеральной прокуратуры иностранец, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений связанных с террористической деятельностью, выдворен из Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

По полученным украинской спецслужбой данным, гражданин одной из стран Центральной Азии незаконно прибыл в нашу страну, используя поддельный паспорт. Чтобы избежать уголовной ответственности на родине, человек под надуманными предлогами пытался отсрочить экстрадицию.

В мае текущего года Верховный суд Украины отказал иностранцу в открытии кассационного производства. Сейчас мужчина экстрадирован в страну происхождения.