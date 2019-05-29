28 мая в реанимационное отделение Овруцкой больницы вследствие укуса гадюки госпитализировали мальчика 2009 года рождения.

Об этом сообщает управление гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

«Жертвой пресмыкающихся стал 9-летний мальчик, житель с. Левков. Гадюка укусила ребенка за левую нижнюю конечность в поле. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное», - сообщили в райгосадминистрации.

С начала этого года в Житомирской области это уже второй случай укуса человека змеей, поэтому управление гражданской защиты населения облгосадминистрации советует быть бдительными, ведь с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались. Встретить их можно в лесу, поле, и даже на собственном дворе. Гадюки, кстати, сами на человека не нападают. Они кусают, защищаясь, когда на них неожиданно наступают, хватают рукой вместе с травой, преследуют их.