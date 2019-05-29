В церковных кругах готовится новое консолидированное предложение четырех Православных Церквей, которое в ближайшее время будет донесено до РПЦ.

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Как со ссылкой на свои источники сообщают «Вести», идею преодоления раскола в Украине продвигают четыре «греческие» Церкви, которые в диптихе православных Церквей занимают почетные места - Кипрская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская.

Их представителей еще 18 апреля собрал у себя Предстоятель Кипрской Церкви архиепископ Хризостом II, и все четверо выработали план примирения в православном мире.

«Он прост и делится на три шага. Во-первых, епископат ПЦУ будет перерукоположен (сама Церковь, видимо, распущена. - прим. «Вестей») и вольется в сущем статусе и сане в УПЦ. Во-вторых, будет проведен Собор УПЦ, на котором все архиереи — как "старые", так и "новые" - решат, нужна ли УПЦ автокефалия. Если ответ будет положительным, то последует обращение к материнской Церкви. Будет шаг третий - с выдачей Томоса УПЦ, и автокефалию признают все, в том числе и в РПЦ», - рассказал источник «Вестей».

Как сообщалось, в мае Хризостом II провел несколько встреч: с Предстоятелем Элладской Церкви, архиепископом РПЦ Иеронимом, Патриархом Сербским Иринеем и Патриархом Болгарским - Неофитом.

Главный тезис Хризостом высказал на встрече с митрополитом Иеронимом: «Хоть все люди делают ошибки, их можно преодолеть с помощью Божией благодати», - сказал он, как отмечает издание, «явно намекая на Вселенского Патриарха Варфоломея, который даровал ПЦУ Томос».

«Разумеется, своим предложением все четыре Церкви наносят удар по авторитету Варфоломея: получается, что серьезные конфликты можно решить без его участия, - считает собеседник "Вестей". - В свою очередь, Вселенский Патриарх делает ходы на упреждение, в частности, с его подачи глава ПЦУ рукоположил греческого архимандрита Епифания (Димитриу) в сан епископа Ольвийского - это явно игра на повышение ставок».

Как отмечает издание, с другой стороны «также следуют недвусмысленные посылы» - всего через два дня после встречи Предстоятеля Сербской Церкви Иринея с архиепископом Хризостомом Собор Сербского Патриархата принял постановление, в котором назвал поступок Константинополя «неудачной попыткой решить проблему без диалога с канонической церковью Украины и РПЦ и без Всеправославного обсуждения», отказавшись признать новосозданную ПЦУ.

По информации издания, обсуждать план преодоления раскола в Украине архиепископ Хризостом намерен с Патриархом Кириллом. Митрополит РПЦ Иларион, председатель Отдела внешнецерковных связей, подтвердил свой визит на Кипр в начале июня и подготовку встречи Предстоятеля Кипрской Церкви и Патриарха Кирилла.