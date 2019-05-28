Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из сельских советов Бориспольского района Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного жителя три тысячи долларов США за согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником первой части неправомерной выгоды. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере полторы тысячи долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие. Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника проводились под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.