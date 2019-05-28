также в разделеОбщество
Данилюк: Из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией 10
Зеленский отправил на Закарпатье своего помощника 8
Убийца сбежал из зала суда, когда судьи были в совещательной комнате 8
В Одессе чиновник горсовета и директор зоопарка погорели на взятке 10
В Украину продолжают возвращаться моряки, задержанные в 2018 году в Египте 7
В результате столкновений в одесской колонии пострадали 13 сотрудников 10
Нардеп подал в суд на Климкина 18
Российского комика Галустяна внесли в базу «Миротворца» 76
Укрзализныця открыла продажу на 22 летних поезда к морю 22
Полиция задержала мужчину, облившего нечистотами одесскую активистку 20
У Зеленского показали новое видео его визита на Донбасс 218
Рада включила прифронтовое Гладосово в Бахмутский район 12
В одесской колонии после бунта введен режим особых условий 17
Назначен новый секретарь СНБО Украины 242
Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах 10
Гройсман опроверг открытие дела по якобы факту подделки его диплома 37
Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному 106
Вместо участковых в Украине появятся полицейские офицеры общин 32

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из сельских советов Бориспольского района Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного жителя три тысячи долларов США за согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником первой части неправомерной выгоды. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере полторы тысячи долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие. Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника проводились под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
11
Теги