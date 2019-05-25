Во время традиционного празднования Дня Киева предусмотрено временное ограничение транспортного движения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, запланировано ограничение транспортного движения:

- 25-26 мая – во время фестиваля «Страна Франкиана» на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинськой;

- 25 мая с 05:30 до 17:30 – во время международных соревнований по велосипедному спорту «RACE HORIZON PARK» по маршруту: площадь Победы – просп. Победы – разворот возле станции метро «Шулявская» – просп. Победы – площадь Победы.

Перекрытие транспортного движения предусмотрено также:

- 25-26 мая во время фестиваля «Страна Франкиана» на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;

- международных соревнований по велосипедному спорту «RACE HORIZON PARK» по маршрутам:

- 25 мая с 05:30 до 17:30 – ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко;

- 26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 по ул. Соломенская);

- 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного «Пробега под каштанами» по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК «Олимпийский» – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

В КГГА напомнили, что 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы «Space» Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.