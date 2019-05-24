Официальная эмблема НАТО (Роза ветров) установлена на Европейской площади, вместо футбольного мяча Евро-2012, в связи с проведением мероприятий в честь 70-летия годовщины создания организации. Об этом сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец, передает 112 Украина.

По его словам, к городу обратился Центр информации и документации НАТО. 21 мая организация совместно с ГО «Общая победа» проводили мероприятие в связи с 70-летием основания Организации Северно-атлантического договора, что предусматривало тематическое оформление площади и проведение торжественных мероприятий при участии официальных лиц и общественности.

В официальном письме, которое Центр информации направил главе КГГА Виталию Кличко, отмечалось, что вопрос тематического оформления Европейской площади был согласован с Печерской РГА.

Белоцерковец уточнил, что эмблема альянса установлена временно. На какой период, он не сказал, отметив, что пока соответствующее решение не принято. «Обычно, до следующего ивента, видимо», - отметил советник Кличко.