Филарет вновь обвинил экс-президента Петр Порошенко и главу ПЦУ Епифания в обмане. Также он заявил, что не стал бы брать Томос, который закабаляет ПЦУ.

Фото: УНИАН

Об этом Филарет сообщил в интервью "Настоящему времени", сообщает «Страна». Он рассказал, что обязался не выдвигать свою кандидатуру на главу ПЦУ, при посредничестве Порошенко, при этом получив договоренность стать фактическим руководителем этой организации внутри Украины.

Патриарх Филарет подчеркнул, что выдвигал кандидатуру Епифания (в главы ПЦУ - прим.ред.) именно на основании договоренностей: «Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, я выдвигаю кандидатуру Епифания».

«И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду управлять этой Церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – Предстоятель, а я – никто», – заявил Филарет.

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: «А это вы у него спросите. Он мне сказал: "Не все от меня зависит"».

«Это он (глава ПЦУ Епифаний - прим.ред.) сказал президенту. И требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно», – добавил Филарет.

«Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру (...)», – сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ и показывать его отказался.

Он рассказал, что оригинал этого документа находится у Константинопольского патриарха Варфоломея. Его передал в Стамбул Порошенко. Филарет резюмировал, что от имевшейся договоренности о руководстве ПЦУ отказался и сам Порошенко, и Епифаний.