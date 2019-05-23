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США с 2014 года выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Об этом сообщает Посольство США в Украине.

«От имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе командующим Государственной специальной службы транспорта генералом Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ», - говорится в сообщении.
ForUm

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