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Заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн напомнила о неотложной необходимости ограничения функций Службы безопасности Украины. Об этом Вайдеманн сказала на VI встрече Парламентско-Общественной платформы, сообщает УНИАН.

В частности, она отметила, если в СБУ хотят усилить взаимодействие с западными партнерами, они должны увеличить уровень доверия, как на международном уровне, так и внутри Украины.

По ее убеждению, Украине для экономического процветания и привлечения новых инвесторов, не только иностранных, но и украинских, важно, чтобы правоохранительные органы были на стороне экономических субъектов, а не препятствовали их деятельности. Вайдеманн отмечает, что инвесторы должны чувствовать, что правоохранительные органы никогда не будут использоваться как инструмент для обогащения коррумпированных лиц.

«Отсутствие реформ в Службе безопасности является препятствием к установлению доверия и интеграции Украины в западные структуры», - заявила она.

В этой связи заместитель главы Представительства ЕС подчеркнула, что СБУ нуждается в неотложной существенной институциональной реформе в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками и стандартами, и в соответствии с законом о национальной безопасности Украины.

«Мы считаем, что функции Службы безопасности, как это предусмотрено в новом законе о национальной безопасности, должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной безопасности. В то же время, Служба безопасности должна лишиться полномочий в сфере экономической и организованной преступности. Это не функциями Службы безопасности», - подчеркнула Вайдеманн.

Также она заявила, что важно, чтобы Верховная Рада оперативно создала парламентский комитет по осуществлению надзора за деятельностью разведывательных служб и службы безопасности.

«Мы надеемся, что слова, которые мы слышали от нового президента, что он полностью поддерживает европейскую интеграцию Украины и что он действительно хочет усилить борьбу с коррупцией и продолжать судебную реформу, не будут забыты», - отметила Вайдеманн.
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