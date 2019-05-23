также в разделеРелигия
Православные Луцка отметили день Николая Летнего крестным ходом
В Лазурном священники и верующие УПЦ будут искать пути работы с современной молодежью 5
Митрополит Онуфрий в день Николая Летнего рассказал, почему святой помогает даже некрещенным 25
Митрополит Онуфрий: Я служу Церкви, а не командую Церковью 13
Митрополит Онуфрий совершил дьяконскую хиротонию над заслуженным врачом Украины Ростиславом Валихновским 63
В Черкасской области появился новый храм УПЦ в честь святого Алексея, человека Божия 11
В Сумах в день Николая Летнего верующие УПЦ молились на месте древнего храма, разрушенного в годы атеистических гонений 8
Чудотворную икону из Буковины доставят для поклонения в Болгарию 10
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, почему святого Николая называют «образом кротости» 14
Минюст: УПЦ КП никто не ликвидировал, она существует 13
На Печерске монастырь ПЦУ вызванивает на колоколах гимн Украины - киевляне негодуют 10
В РПЦ считают, что в Черногории может повториться «украинский сценарий» по примеру ПЦУ 15
Вышла новая книга о Православной Церкви и подвигах новомучеников в ХХ и ХХI веках - "Диалог с историей" 9
СМИ: На Закарпатье сторонники ПЦУ ищут способ юридически ликвидировать религиозную общину УПЦ 9
Иерусалимский Патриарх принял паломников из Украины и Беларуси 8
Предстоятель Кипрской Церкви призвал обсуждать украинский вопрос, думая о Церкви и «невзирая на личности» 13
В день Николая Летнего Митрополит Онуфрий возглавляет богослужение в Покровском монастыре столицы 15
СМИ: На Ровенщине продолжаются церковные баталии 25

Религиозную проблему в Украине должны решать все Поместные Церкви вместе, а не каждая в одностороннем порядке.

Фото: Ромфея

Об этом сказал Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое информационное  агентство «Romfea.gr».

«Одностороннее решение не будет полезным. И результатом будет то, чего я боялся. Я мог бы также принять решение в пользу того или другого, но я нахожу это неправильным. Вот почему мы этого не делали», – подчеркнул Предстоятель Кипрской Церкви. 

Свои визиты к Предстоятелям Элладской, Сербской и Болгарской Церквей он назвал успешными.

Архипастырь Кипрской Церкви считает справедливым, что ни одна из Поместных Православных Церквей не заняла позицию ни в пользу Константинопольского Патриарха Варфоломея, ни в пользу Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла. Иначе «у нас определенно будет раскол, с математической точностью», объяснил Архиепископ Хризостом.
«Церковь одна, и мы все должны помочь поднять ее. Мы должны лелеять Православие как зеницу ока», – заключил он.

Как сообщалось, 17 мая в  Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с Патриархом Сербским Иринеем, 20 мая - с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом, а 21 мая - с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом II. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги