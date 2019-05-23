Религиозную проблему в Украине должны решать все Поместные Церкви вместе, а не каждая в одностороннем порядке.

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Об этом сказал Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое информационное агентство «Romfea.gr».

«Одностороннее решение не будет полезным. И результатом будет то, чего я боялся. Я мог бы также принять решение в пользу того или другого, но я нахожу это неправильным. Вот почему мы этого не делали», – подчеркнул Предстоятель Кипрской Церкви.

Свои визиты к Предстоятелям Элладской, Сербской и Болгарской Церквей он назвал успешными.

Архипастырь Кипрской Церкви считает справедливым, что ни одна из Поместных Православных Церквей не заняла позицию ни в пользу Константинопольского Патриарха Варфоломея, ни в пользу Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла. Иначе «у нас определенно будет раскол, с математической точностью», объяснил Архиепископ Хризостом.

«Церковь одна, и мы все должны помочь поднять ее. Мы должны лелеять Православие как зеницу ока», – заключил он.

Как сообщалось, 17 мая в Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с Патриархом Сербским Иринеем, 20 мая - с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом, а 21 мая - с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом II.