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Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает телеканал новостей «24».

Во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которая транслировалась на YouTube NATO News, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.

«Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», – заявил он.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.
ForUm

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