«Почетный патриарх» Филарет (Денисенко) не хочет отдавать власть и влияние, хотя еще после образования ПЦУ должен был передать полномочия новому главе Церкви – Епифанию.

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Об этом рассказал религиовед и директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой, сообщает «Вголос».

«Патриарх хорошо понимает: он выходит за пределы ПЦУ, которая является митрополией, и в ней патриарха быть не может. Для этого нужен патриархат, который Филарет и хочет провозгласить, чтобы автоматически стать его главой », - отметил он.

И добавил: «Тем более: Филарет как глава Киевского патриархата распоряжался его финансами, однако после объединения церквей финансы УПЦ КП должны были перейти к ПЦУ и в распоряжение Епифания. Однако патриарх этого не сделал и теперь шантажирует митрополита, который не может в полную использовать средства для развития ПЦУ».