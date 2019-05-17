Национальное агентство внесло предписание председателю Национального банка Украины Якова Смолию о нарушении требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения Национальному агентства о 69 случаев непредставления или несвоевременного представления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате НБУ и его структурных подразделениях, сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме того, Национальное агентство требует выполнить требования части четвертой статьи 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по обеспечению условий для сообщений сотрудникам банка о нарушении требований указанного закона другими лицами через официальный сайт Нацбанка и принять решение о проведении служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших назначению одного из должностных лиц структурного подразделения Нацбанка без проведения специальной проверки и невыполнения подчиненными должностными лицами 3 части второй статьи 49 и части 4 статьи 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции».