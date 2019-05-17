Вчера, 16 мая, на территории Новоград-Волынского и Емильчинского районов Житомирской области пронесся ураган, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие непогоды в селах Пилиповичи, Городище и Анета Новоград-Волынского района полностью повреждены кровли 8 жилых домов и частично повреждены крыши еще 41 дома и хозяйственных построек. К тому же проведены аварийные работы по уборке 3 поваленных деревьев, упавших на проезжие части дорог и повредивших линии электропередач.

А в населенных пунктах Березинки и Адамово Емильчинского района частично разрушены крыши около 20 жилых домов и сооружений. В местной ООШ с. Березинки сорваны с крыши 20 листов шифера. Погибших и пострадавших нет.

Также спасателями проводятся аварийные работы по откачке грунтовых вод с приусадебных участков и дворов в частном секторе пгт Городница Новоград-Волынского района и с. Ковалева Олевского района.

В целом по области по состоянию на 6:00 17 мая в результате ухудшения погодных условий отключено от электроснабжения 9 воздушных линий по 10 кВ, 182 трансформаторных подстанции и 35 населенных пунктов в Новоград-Волынском, Емильчинском и Олевском районах области.