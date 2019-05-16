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Жители Киева хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области арсенал военного авиационного вооружения, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.

По оперативной информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах.

В результате принятых мер правоохранители пресекли реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН.

По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.
ForUm

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