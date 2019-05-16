Православная Церковь Украины разъясняет, что Киевский патриархат прекратил свое существование, поскольку присоединился к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Об этом говорится в специальном разъяснении, которое 16 мая, разместила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ в Facebook.

Фото: УПЦ КП

Авторы документа пошагово напоминают, как образовалась ПЦУ, и публикуют документ, подписанный в частности и Филаретом, сообщает «Корреспондент».

«Единая Поместная Украинская Православная Церковь была образована на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года путем объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и части Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в единую поместную Церковь, 6 января 2019 года она получила Патриарший и Синодальный Томос Вселенского Патриархата об автокефалии», - говорится в сообщении.

Пункт первый постановления объединительного собора гласит следующее:

«Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины».

В документе говорится также о прекращении действия устава УПЦ КП и деятельности всех уставных органов этого религиозного объединения.

В ПЦУ отмечают также, что Томос об автокефалии и 15-место в диптихах, как поместная церковь, административно независимая от других церковных центров и равная со всеми автокефальными православными церквями, получила не какая-то отдельная составная часть, но вся единая Поместная УПЦ.

«Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины», - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял устав Православной Церкви Украины, согласно которому ее возглавляет Предстоятель.

«Избрание иерарха на кафедру возможно лишь при условии ее вакантности. Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности. В связи с тем, что предусмотрена только принятым Уставом ПЦУ должность Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины, была вакантной, состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний (Думенко)», - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что все участники собора признали подлинность этого избрания.

Митрополит Епифаний руководит не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, решений ее Священного Синода, в сотрудничестве со всем епископатом.