Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках одного из депутатов Черкасского областного совета, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали противоправный механизм систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники планировали получить 140 тыс. долларов США от представителя строительной фирмы за выделение пяти гектаров земли в одном из населенных пунктов области.

Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере десять тысяч американских долларов. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с спецподразделением «К» УСБУ в Черкасской области и следователями ГСУ СБ Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры.