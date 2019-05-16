Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило санкции против ближайшего окружения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, сообщает ZN.UA.



Газета пишет, что ограничительные меры будут направлены против некоторых самых богатых людей Венгрии.

Отмечается, что такие санкции связаны с тем, что власти Венгрии не планируют следовать политике Запада.

Известно, что у премьера Орбана были сложные взаимоотношения с предыдущими администрациями США. В частности, при прошлом американском президенте Обаме Орбана обвиняли в нарушении демократии в Венгрии.

Ранее на этой неделе Виктор Орбан посетил США, где встречался с президентом США Трампом.

