Президент Дональд Трамп подписал в среду указ о чрезвычайном положении и запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности, сообщает Голос Америки.

В тексте указа упоминается Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который наделяет президента правом регулировать торговые отношения в случае, если в США объявлен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой национальной безопасности. Президент предписал Министерству торговли, в сотрудничестве с другими ведомствами, разработать и представить в течение 150 дней соответствующий план действий.

Указ, находившийся на рассмотрении президента более года, направлен на защиту «общенациональной сети поставок информационных и коммуникационных технологий и услуг» от «иностранных противников» США, заявил министр торговли Уилбур Росс. По словам Росса, «под руководством президента Трампа американцы могут быть уверены, что наши данные и инфраструктура находятся в безопасности».

Названия компаний или стран, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в тексте указа не упоминаются. Однако представители администрации ранее говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. В Вашингтоне предполагают, что оборудование производства Huawei может использоваться органами госбезопасности КНР в их интересах. В китайской компании эти предположения отрицают.

США пытаются убедить своих союзников, включая Великобританию, что им необходимо отказаться от использования китайского телекоммуникационного оборудования при создании собственных мобильных сетей следующего поколения. В августе прошлого года Трамп подписал указ, запрещающий американским федеральным ведомствам использовать оборудование производства китайских компаний Huawei и ZTE Corp.

Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Аджит Пай, который ранее называл Huawei «угрозой безопасности Америки», заявил в среду, что указ Трампа является «важным шагом на пути к защите американских [коммуникационных] сетей».