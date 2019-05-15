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Архиепископ Кипрский Хризостом опроверг сообщения о том, что Константинопольский Патриарх Варфоломей просил исключить Архиепископа Албанского из дискуссий с остальными Предстоятелями Православных Церквей по украинскому вопросу на том основании, что он не выражает мнения Фанара.

Фото: Ромфея

Как сообщает греческое информагентство «Ромфея», в своём заявлении владыка Хризостом, который выступил с инициативой проведения встреч Предстоятелей по украинскому вопросу, заявил, что «не получал такого поручения или рекомендаций от Вселенского Патриарха Варфоломея».

Отмечается, что Архиепископ Кипра проинформировал Предстоятеля Албанской Православной Церкви о своих встречах с ближневосточными Патриархами по Украине. Кроме того, Архиепископ Албанский Анастасий провёл телефонный разговор с тремя ближневосточными Патриархами во время их визита на Кипр.

По словам Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, в ближайшие дни он отправится в Сербию, Болгарию и Грецию, где проведёт встречи с Предстоятелями Поместных Церквей.

«В заключение я заявляю, что подобные сообщения в прессе явно никому не приносят пользы. Если кто-то имеет в виду благополучие Вселенского Патриархата и искренне любит Вселенского Патриарха, то они должны обращаться с этими вопросами с особым вниманием», — отметил он.
ForUm

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