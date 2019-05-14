Глава Православной Церкви Украины Епифаний отказался принимать участие в миротворческом видеопроекте нового Президента Украины Владимира Зеленского «послание мира», где главы религиозных организаций Украины призывают жителей Донбасса и Крыма к миру и согласию. Главу ПЦУ смутил предложенный ему фрагмент текста, который он должен был произнести.

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Об этом сообщило информационное агентство «ВВС.Украина».

В частности, Епифаний отказался озвучить слова о том, что нужно прекратить разговаривать языком пушек и автоматов. Он переживал, что такие его слова могут воспринять, как призыв к переговорам с представителями непризнанных республик.

В результате, этот фрагмент текста произнес Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Кроме того, Епифания смутило, что его участие в проекте Владимира Зеленского наряду с Филаретом может породить новую волну споров, кто из них в ПЦУ более главный.