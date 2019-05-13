Духовенство и верующие Ровенской епархии УПЦ больше всего в Украине в последнее время страдают от нападений сторонников новой Церкви Украины.

Фото: УПЦ

Только в течение этих выходных было устроено ряд провокаций активистами новосозданной структуры. В селе Мнишин Гощанского района, селах Буща и Будераж Здолбуновского района были сорваны богослужения, устроены столкновения, избили женщин, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Так, в селе Мнишин 12 мая сторонники ПЦУ не пустили верующих УПЦ на территорию церкви, били женщин, организовали блокаду входных ворот.

По информации УПЦ, церковные рейдеры пришли на территорию Свято-Покровской церкви еще ночью для того, чтобы срезать замки на религиозном сооружении.

«Мы вместе с прихожанами пришли утром, чтобы провести богослужение, но нас у ворот церкви ждали мужчины, заблокировавшие проход на территорию, - комментирует протоиерей Владимир Фурманчук, настоятель Свято-Покровской церкви села Мнишин. - Среди моих прихожан в этот день в подавляющем большинстве были женщины, которые для крепких мужчин не противники. Церковные рейдеры почувствовали свое превосходство и, когда началось столкновение, без колебаний избили женщин, отталкивали бабушек».

В 8:00 утра в Мнишин приехал священник Киевского Патриархата и хористы из села Подоляны. Между верующими УПЦ и рейдерами начались стычки. Мужчины из ПЦУ, по словам свидетелей, били и толкали женщин, нескольким мужчинам, верующим УПЦ нанесли тяжкие телесные повреждения. Полиция, приехавшая по вызову, стояла в стороне и не вмешивалась.

«Моему отцу Виктору Гавазюку выбили челюсть и сбили ноги до синяков, - комментирует Виктория, верующая УПЦ. - Он меня защищал от нападающих, вырывавших телефон, на который я снимала беззаконие, и били меня по голове».

Сторонникам новосозданной структуры удалось заблокировать проход общине УПЦ на территорию церкви. Верующие вынуждены были совершать богослужение у ворот храма в то время, когда в намоленном годами храме находились рейдеры.

Как рассказывают местные жители, молитва по-украински была очень короткой, после этого священник УПЦ КП и его хористы покинули Свято-Покровскую церковь, а сторонники ПЦУ остались охранять храм, на который навесили свои замки.

Сейчас обе общины находятся на территории церкви, межконфессиональное противостояние в Мнишине продолжается.

В селе Буща сторонники ПЦУ не только захватили храм УПЦ, но и забили двери в их церковный дом, тем самым не давая им осуществить воскресное богослужение. Событие произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Как рассказывают очевидцы, утром верующие УПЦ пришли на территорию церковного дома, чтобы подготовить все к воскресному богослужению, однако внутрь дома так и не попали из-за стальной полосы, которой сторонники ПЦУ забили дверь.

Саму церковь у общины УПЦ отобрали еще в феврале этого года.

С тех пор верующие перешли молиться в церковный дом, который разделен пополам: в одной части, по доброй воле религиозной общины УПЦ, живет священник ПЦУ, в другой - до сегодняшнего дня, совершала богослужения община УПЦ.

«Все это время в селе нет конфессионального мира, община ПЦУ провоцирует, нагнетает, угрожает верующим УПЦ, которые хотя и остались в меньшинстве, но тверды в своем убеждении, - комментирует протоиерей Василий Начева, представитель Ровенской епархии УПЦ. - Священник прихода в Бущу ездит за 120 километров, чтобы духовно поддержать общину, которая осталась верна канонической церкви. Активистов ПЦУ ход дел не устраивает, они хотят полностью избавиться от людей, которые не предали свою веру».

В адрес верующих УПЦ и настоятеля регулярно поступают угрозы от односельчан, которые требуют покинуть территорию села и не совершать богослужения. Религиозная община УПЦ свои права отстаивает в правовом поле.

Межконфессиональное противостояние в селе Будераж Здолбуновского района началось 11 мая. Сторонники ПЦУ пытались забрать церковь, о своих намерениях сельскому голове они сообщили заранее в письменной форме – что будут 11 мая в 16:00 служить молебен под стенами Свято-Покровского храма.

Верующие УПЦ стали в защиту своей церкви и своих прав. Как рассказывают очевидцы, между обеими общинами завязалась словесная перепалка, во время которой несколько активистов ПЦУ незаметно обошли религиозное сооружение, сломали забор и ворвались на территорию. Далее произошла драка, в которую вмешались правоохранители.