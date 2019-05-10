Созданная при поддержке Фанара Православная Церковь Украины может нанести серьезный удар по позициям Константинопольского патриархата в православном мире.
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Эта угроза исходит от чрезвычайно больших амбиций неформального главы ПЦУ патриарха Филарета, который ведет свою, независимую от церковного Стамбула, игру. Об этом 10 мая написало греческое интернет-издание Тhesspress.gr, передают «Вести».
Как отмечает данное СМИ, первые проблемы для Фанара Филарет создал еще при создании ПЦУ, когда он провел на место ее главы своего ставленника, а не нужную Константинополю фигуру. Тем самым, были созданы предпосылки для формирования серьезных линий раскола между УПЦ КП и УАПЦ, которые стали составляющими частями новой религиозной организации, а также минимизированы и без того призрачные шансы на нахождения компромисса с УПЦ по поводу присоединения последней к ПЦУ. Одним из следствием такой политики Филарета, подчеркивает Тhesspress.gr, стала окончательная ставка на насильственный захват храмов Украинской Православной Церкви, что значительно обострило раскол в украинском православии.
При этом даже высокопоставленные иерархи ПЦУ признают, что в отношении духовенства и прихожан УПЦ осуществляется беспрецедентное давление. В качестве примера греческий ресурс приводит крайне неоднозначное высказывание бывшего митрополита УПЦ Александра Драбинко, который недавно перешел в ПЦУ, сайту Uaportal.com. По его словам, рождение ПЦУ как "нового ребенка" в церковной среде Украины происходит через "изнасилование" Украинской Православной Церкви под руководством митрополита Онуфрия.
Также Тhesspress.gr указывает на то, что в ближайшее время патриарх Филарет собирается созвать Поместный собор ПЦУ, на котором он намерен изменить устав этой структуры, отметив тем самым наиболее неудобные для себя пункты Томоса. В частности, речь идет о сохранении за ПЦУ ее зарубежных приходов и усилении влияния почетного патриарха на работу Синода ПЦУ.
В целом же, как считает греческое СМИ, основная цель всей этой активности и глобальной игры Филарета – это взятие под контроль всего украинского православия, максимальное укреплении позиций признанной при поддержке Фанара украинской церковной организации и ее превращение в новый мощный "центр силы" в мировом православии, сравнимый по могуществу и влиянию с Константинополем и РПЦ. Из этого проистекает, что Вселенский патриархат вместо того, чтобы сформировать подконтрольную себе церковь в Украине, своими руками создал себе конкурента, который, по словам того же Филарета, не для того боролся за свое признание "чтобы потом сменить московское ярмо на константинопольское".
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