Патриарх Болгарский Неофит 9 мая встретился в Софии с представителем Госдепартамента Сэмом Браунбеком, послом США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы.

Фото: bg-patriarshia.bg

Об этом сообщается на сайте Болгарской Православной Церкви.

Во встрече также приняли участие епископ Мельникский Герасим (Георгиев), пресс-секретарь Синода БПЦ протоиерей Николай Георгиев и глава дирекции вероисповеданий при Совете министров страны Эмил Велинов.

В ходе беседы с Патриархом Неофитом Браунбек затронул вопросы религиозной свободы и противостояния религиозным преследованиям в мире, предложив Болгарской Церкви совместно работать в отношении церковных и религиозных вопросов. В связи с этим представитель Госдепа США пригласил Святейшего Патриарха принять участие в летней конференции, которая состоится в июле в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

«Мы надеемся создать глобальное сообщество в поддержку вероисповеданий», – пояснил Браунбек.

В ходе беседы американский дипломат рассказал о своем визите в Грецию, где он провел встречу с Предстоятелем Элладской Православной Церкви архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом II, а также сообщил о запланированных на ближайшее время поездках в Румынию и Молдову.

В свою очередь Предстоятель Болгарской Православной Церкви подчеркнул, что в Софии толерантно относятся к различным вероисповеданиям, поскольку «мир и толерантность всегда были важны для нас».

В пресс-службе БПЦ отметили, что возможность будущего сотрудничества в религиозной сфере была воспринята благосклонно. О желании углубления и укрепления отношений между США и Болгарской Православной Церковью Браунбек написал в Памятной книге.