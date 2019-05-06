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Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 февраля  удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО Арлан, конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, сообщает «Экономическая правда».

НБУ просил обратить взыскание на предмет ипотеки (часть здания по ул. Чкалова, 27 в Днипре) по ипотечному договору №36 от 29.05.2014 года, который был заключен между Нацбанком и ООО Арлан в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию. В НБУ хотели продать предмет ипотеки на публичных торгах со стартовой ценой 17,7 млн грн (без НДС) в рамках погашения задолженности Приватбанка по кредитному договору № 19 от 03.03.2009 года перед Национальным банком Украины на сумму 3,674 млрд грн.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования в полном объеме. ООО Арлен обжаловало это решение. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 3 июня.

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова говорила в феврале, что Нацбанк судится с имущественными поручителями по непогашенному рефинансированию Приватбанка, которые связаны с экс-собственниками.

«Мы выиграли уже 22 дела на общую сумму 1,2 млрд грн. По 17 решениям уже начата процедура взыскания залогового имущества. По другим делам нужно пройти все судебные инстанции», - сказала она.
ForUm

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