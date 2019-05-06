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Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели Вашингтон поднимет с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму 200 млрд долларов. Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает «Украинская правда».

«В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичные товары стоимостью 50 миллиардов долларов и 10 процентов на другие товары стоимостью 200 млрд долларов долларов. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.

В пятницу 10 процентов повысятся до 25 процентов. 325 миллиардов долларов в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25 процентов», - написал глава Белого дома.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил «слишком медленными» переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.

Напомним, 1 декабря 2018 года Белый дом принял решение на 90 дней отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов. 
ForUm

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