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На сегодняшний день «украинский вопрос» является одним из главных в мировом Православии, а для его решения необходимо созвать Всеправославный Собор.

Фото: УПЦ

Такое мнение высказал епископ Серафим Кифирский в письме к Вселенскому Патриарху Варфоломею и Предстоятелям Поместных Православных Церквей, опубликованном 2 мая на официальной странице Кифирской и Антикифирской Митрополии Элладской Православной Церкви. Отдел внешних церковных связей УПЦ обнародовал текст документа на украинском языке, сообщает Центр информации УПЦ.

«Смиренно и с усердием размышляю, что это большая каноническая проблема, которая появилась, и заключается в так называемом восстановлении и признании как «автокефальной Украинской Церкви» двух существующих раскольнических частей, составляет значительное меньшинство Христоименитой полноты (священного клира и народа) Украины, перед тем антиканонически сняв каноничность Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которая признана всеми Автокефальными Православными Церквями, выходит за рамки всего предыдущего в церковной истории», - сказано в тексте письма.

Иерарх отмечает, что украинский вопрос является для мирового Православия «глубже и многограннее даже Мелитианской схизмы», а восстановление Константинополем анафемированных священников новой Церкви Украины является «несовместимым с Божественными и Священными канонами и каноническим правом Святой Православной Церкви».

«Недавно превозносимый на «Предстоятеля Автокефальной Церкви Украины» Епифаний, получивший хиротонию во все три степени священства (диакона, пресвитера и епископа) от бывшего (Митрополита) Киевского Филарета, действительно отлученного, анафемированного и раскольника, по этой же причине, согласно Священных канонов и многовекового Церковного Предания, является сам лишен всякой священной степени», - отмечает епископ Серафим. 

По его словам, выход за рамки Священных канонов приводит к изменениям  установленных церковных юрисдикций, которые необходимо избегать.

Также иерарах призвал Патриарха Варфоломея и Предстоятелей всех Поместных Церквей созвать Всеправославный Собор для решения «острой проблемы разделенного украинского народа и нынешних широких гонений против канонической Украинской Православной Церкви». 

«Если же по разным причинам собрание Всеправославного Собора является тяжелым, то пусть соберется соборно, в Духе Святом, каждая Поместная Автокефальная Церковь проведет неспешное и умеренное голосования, после которого каждый Предстоятель пусть передаст результат и решение собора своей Церкви к Вселенскому Патриархату», - предложил епископ, отметив, что «только без вмешательств и давлений возможно решить богоугодно этот горячий вопрос».
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