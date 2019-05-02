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Американские Военно-воздушные силы во вторник, 30 апреля, впервые испытали в бою истребители F-35A Lightning II. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

Отмечается, что два истребителя США в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке. Удар был первым боевым применением F-35A. Атака была нацелена на сеть туннелей в горах Хамрин, где хранился арсенал боевиков.

Стоит отметить, что всего существует три типа этого истребителя: наземный F-35A, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C. Самолеты типа F-35 ранее несколько раз использовались в бою. Так, первыми в мае 2018 года их использовал Израиль, на вооружении которого состоят 14 истребителей F-35I Adir.

В том же году свои F-35B для бомбардировок в Афганистане применил Корпус морской пехоты (КМП) США.

В 2018 году также произошел первый для всего семейства F-35 случай крушения: один из F-35B КМП США упал возле базы корпуса в Южной Каролине. После этого всем F-35 было запрещено подниматься в воздух на время массовой проверки. F-35 - современный истребитель с технологией «стелс», снижающей заметность боевого самолета для радаров. Истребитель оснащен высокоточным оружием и средствами управления огнем.

Ключевой производитель самолета, Lockheed Martin называет его универсальной машиной, которая сочетает экстремальную маневренность, сверхзвуковую скорость, возможность скрытного, незаметного для радаров полета и новейшие технологии.
 
ForUm

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