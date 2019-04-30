Православная Церковь Украины недовольна статусом митрополии и надеется, что когда-то мировое православие признает украинскую Церковь патриархатом.

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Об этом сказал «почетный патриарх ПЦУ» Филарет в интервью «Радио Свобода».

«ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Поэтому мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов», - сказал он.

«И поэтому для Украины мы патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патріархатом», - отметил Филарет.

По его словам, это может произойти, когда все украинское православие будет объединено в одну церковь.