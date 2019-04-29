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В США в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор-республиканец Ричард Лугар, один из авторов программы утилизации ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба неприбыльной организации «Центр им. Лугара», передает 112 Украина.

Как сообщается, причиной смерти стали осложнения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии.

Ричард Лугар, сенатор от штата Индиана, занимался разработкой программы Нанна-Лугара, известной как «Программа совместного уменьшения угрозы», в рамках которой были уничтожены семь с половиной тысяч ядерных боеголовок, около двух тысяч баллистических ракет и обеспечен контроль за десятками ядерных объектов ядерного оружия.

Лугар также сыграл ключевую роль в добровольном отказе Украины от ядерного арсенала. Позже он неоднократно посещал Украину - в частности в 2005 году Лугар вместе с сенатором-демократом Бараком Обамой посетил Донецкий химический завод, где проводилось уничтожение оружия.

В 2016 году Лугар получил от президента Украины Петра Порошенко Медаль Свободы, которой в разное время были награждены также Джон Маккейн и экс-премьер-министр Канады Стивен Гарпер.

 

 
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