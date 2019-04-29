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Украинская Православная Церковь на весь мир трубит о захватах своих храмов, но их не было и нет, заявил «почетный патриарх» ПЦУ Филарет Денисенко.

Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы отвергаем насильственное обращение верующих Московского Патриархата в ПЦУ», - сказал Филарет

«Новинский (народный депутат ВР Вадим Новинский, – ред.), Москва и Московский Патриархат в Украине – на весь мир трубят, что вот "захватывают" их. Никакого захвата нет. В некоторых местах были споры не между верующими Киевского патриархата и Московского, а между верующими Московского Патриархата. Они между собой спорили. Одни хотели перейти в Киевский патриархат, а другие не хотели», – сообщил Денисенко.

По его словам, именно поэтому представители КП попросили Верховную Раду «принять закон, механизм, каким образом религиозная община выбирает свой религиозный центр».

«И Верховная Рада приняла такой закон, – продолжил Филарет. – Если большинство прихожан, а прихожанами считаются те, которые живут в данном приходе, то есть в данном селе, или, если в городах, посещают данный храм, то храм при выборе центра принадлежит большинству».

Он заявил, что УПЦ КП отвергает насильственное обращение верующих УПЦ в ПЦУ, потому что «УПЦ КП не заинтересована, чтобы в нашу церковь входили люди через применение силы».

«Нам надо, чтобы они вошли добровольно в украинскую церковь, а не силой. И поэтому мы отвергаем насильственное обращение верующих Московского Патриархата в Киевский патриархат», – резюмировал Филарет.
ForUm

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