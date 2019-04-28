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В Эстонии с 29 апреля по 17 мая пройдут военные учения «Весенний шторм — 2019». Они будут проводиться на северо-востоке страны, в непосредственной близости от российской границы. В «Весеннем шторме» будут задействованы 200 единиц бронетехники и более 9 тысяч военнослужащих НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно заявлению, основной задачей учений, которые будут идти с 29 апреля до 17 мая, является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.

В маневрах примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

В ходе учений будут задействованы сотни единиц техники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В частности, в небе Эстонии будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk. Кроме того, в учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников. Самая активная часть маневров с участием боевых кораблей пройдет с 6 по 9 мая в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа.

Учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.
ForUm

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