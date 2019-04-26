По состоянию на 9:00 26 апреля на территории Виступовичского лесничества ГП «Овручское специализированное лесное хозяйство» наблюдается горение в лесном массиве на площади около 15 га. Расстояние до границы с республикой Беларусь составляет около 5 км, сообщает пресс-служба ГосЧС Житомирской области.

Тушение пожара осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. За сутки авиация ГосЧС (самолет Ан-32П) осуществила 5 сбросов воды (40 т).

Всего к тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 226 человек.