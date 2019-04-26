Президент США Дональд Трамп намекнул публично, что планирует заключить «грандиозное» ядерное соглашение с Россией и Китаем, которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа, передает Укринформ.

«Президент четко дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты», - сказал представитель Белого дома.

Телеканал отмечает, что данная инициатива находится на ранней стадии, когда чиновники только готовят варианты выполнения поручения Трампа.

Представители администрации считают, что цель такого соглашения - повысить глобальную безопасность и осуществить контроль над ядерным вооружением.

Однако пока не ясно, будут ли у этой идеи какие-то результаты и успеет ли команда Трампа ее реализовать до окончания своего президентского срока, поскольку до следующих выборов главы государства в США остается менее двух лет.