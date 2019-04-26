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В винницком селе жители написали коллективное заявление в Винницкую ОГА об отзыве своих подписей «за» ПЦУ. В списках также были выявлены фальсификации.

Фото: УПЦ

Как сообщает официальный сайт УПЦ, 21 апреля 12 жителей села Жван Мурованокуриловецкого района Винницкой области отозвали свои подписи из списка за перевод храма Успения Пресвятой Богородицы в ПЦУ.

В январе нынешнего года церковная община провела собрание и выразила свое решение остаться в УПЦ. Протокол и другие соответствующие документы поданы на регистрацию в Управление по делам национальностей и религии Винницкой ОГА.

На собрании территориальной общины из 117 присутствующих 110 также высказались за то, чтобы остаться в УПЦ. Однако местный житель Василий Гнатюк по собственной инициативе и под руководством раскольников стал собирать по селу подписи за перевод храма в ПЦУ и также подал список в Управление религии.

Ранее жители села выявили фальсификации в этом списке и предали этот факт огласке. Гнатюк стал угрожать им и настоятелю храма.

«Из 17 людей, с кем я разговаривала в день выборов, 12 сразу же отозвали свои подписи, – рассказывает уроженка села Жван Лилия Колесник. – В списке Гнатюка за ПЦУ 102 подписи, из них три человека умерли, но в списке их подписи фигурируют. Еще пять человек сообщили мне, что тоже хотят отозвать свои подписи».

Люди написали коллективное заявление, и 22 апреля Лилия Колесник подала его в Управление по делам национальностей и религии Винницкой ОГА.

«Мы и дальше будем интересоваться мнением жителей села, – говорит Лилия. – Надеюсь, что многие поймут, что их обманывают с ПЦУ. Очень надеюсь, что Господь нас не оставит, и всё будет хорошо».
ForUm

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