Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента Соединенных Штатов.

Он вспомнил о событиях августа 2017 года, когда в американском Шарлотсвилле, штат Вирджиния, прошла акция националистов, которая обернулась массовыми беспорядками. Тогда один человек погиб. Действующий президент США Дональд Трамп осудил действия националистов, но отметил, что в насилии виновны «очень хорошие люди с обеих сторон».

«Очень хорошие люди с обеих сторон»? Этими словами президент США установил моральное равенство между теми, кто распространяет насилие, и теми, кто имел смелость противостоять этому. И в тот момент я знал, что угроза этой нации не похожа на ту, которую я когда-либо видел в своей жизни», - сказал Байден, передает Радио Свобода.

Экс-вице-президент считает, что если Трампа переизберут на второй срок, «он будет всегда и фундаментально менять характер этой нации».

«Я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, что случится с ключевыми ценностями этой нации, нашим статусом в мире, нашей демократией. Всем, что создало Америку. Америка – на кону. Вот почему я сегодня объявляю о своей кандидатуре на выборах президента Соединенных Штатов», - заявил Байден в своем видеообращении.