также в разделеОбщество
В Минске не смогли договориться о пасхальном перемирии
В Украине подорожают загранпаспорта 7
Климкин: Россия начала «паспортный» этап оккупации Донбасса 8
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 4
СНБО: Путин создает повод для официального применения ВС РФ против Украины 59
Насиров хочет через суд заблокировать конкурс на главу налоговой 7
Суд не стал запрещать Авакову оставаться министром 12
В Украине разработали программу создания боевых вертолетов 23
В Кабмине уверяют: сомнительные «долги» за газ не будут влиять на субсидию 6
В ГПУ назвали причину смягчения подозрений фигурантам дела Гандзюк 12
СБУ ищет авторов соцопроса об отделении Галичины 66
С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян 16
Москалькова надеется, что при Зеленском закроют дело против Вышинского 8
Глава одесской полиции подает в отставку 29
СМИ: Фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрение 24
23 апреля. Картина дня 64
Горбатюк сказал, хочет ли быть генпрокурором 55
Морской трибунал назвал дату слушаний по делу пленных моряков 71

РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними», - подчеркнул он.

Также, по словам председателя Госпогранслужбы, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним», - рассказал Цигикал.

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами. В частности, Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США, обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результат которого будет направлен в Верховную Раду Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги