РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними», - подчеркнул он.

Также, по словам председателя Госпогранслужбы, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним», - рассказал Цигикал.

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами. В частности, Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США, обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результат которого будет направлен в Верховную Раду Украины.